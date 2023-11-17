Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabaları doğrultusunda ataması beklenen kişisel temsilci için önümüzdeki günlerde öneride bulunmasının beklendiğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulunduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının “müzakerelerden korkmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri tarafından bir kişisel temsilci atanması konusundaki gelişmelere ilişkin bir soruya karşılık; “Kıbrıs Türk tarafının, kendilerince kabul edilen bir ismi reddettiğini” hatırlatarak “BM Genel Sekreteri'nin kendilerine bildirdiği üzere, önümüzdeki günlerde bir öneride bulunmasını beklediklerini” söyledi.

“Genel Sekreter'in atayacağı kişiyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını” da öne süren Hristodulidis, “müzakerelerden korkmadıklarını, ne istediklerini çok iyi bildiklerini ve Türkiye’nin yanıt vermesini umduklarını” ifade etti.

- - Sıddık: “Pile’de durum aynı”

Gazete haberinin devamında ise, BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün yaptığı açıklamada “Pile’deki durumun aynı olduğunu” söylediğini yazdı.

Sıddık, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın temaslarını sürdürdüğünü de vurguladı.