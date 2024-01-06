Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kolombiya eski Dışişleri bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ın BM Genel Sekreteri Guterres tarafından Kıbrıs sorunundaki şahsî temsilcisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği haber verildi.

“Riknews” ve diğer haber sitelerinde yer alan haberlere göre, bugün Larnaka’da gerçekleştirilen “Theofania Yortusu” kutlamalarının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Hristodulidis, temsilci atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun çok önemli bir karardan ibaret olduğunu ifade etti.

Başkanlığa seçildiği ilk günden bu yana bu sonuca ulaşılması için yöntemli bir şekilde çalıştığını öne süren Hristodulidis, bu çabayla olumlu bir sonuç elde edilmesi için mümkün olan her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Hristodulidis açıklamasında zorlukları göz ardı etmediğini, ancak Kıbrıs sorununun çözülmesinden başka bir seçenek bulunmadığını da vurguladı.

BM Genel Sekreterinin raporunun içeriğinin kendisini memnun edip etmediği konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, raporun özellikle ara bölge içerisindeki ihlalleri kayda geçiren raporla ilgili olarak daha kesinlikle daha iyi olabileceğini söyledi.

Sözlerinin devamında BM’nin eşit mesafeler muhafaza edilmesiyle ilgili geleneksel, köklü yaklaşımının sürdüğünü gördükleri dile getiren Hristodulidis, özellikle ara bölge konusuyla ilgili olarak bizzat BM Genel Sekreterine başvurduğunu, çünkü bunun özellikle endişe duydukları bir konu olduğunu sözlerine ekledi.