Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bugün, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in telekonferans yöntemiyle düzenleyeceği, Avrupa Konseyi hazırlıkları çerçevesindeki toplantıya katılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi haberinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi zirvesine hazırlık niteliği taşıyan küçük ülke gruplarıyla bugün, telekonferans yöntemiyle toplantı yapacağını, bu toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katılacağını yazdı.

AB-Türkiye ilişkilerinin, Güney Kıbrıs’ın istediği gibi Avrupa Konseyi zirvesi gündeminde bulunmadığını yazan gazete, ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel ziyareti çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina temasının ardından ilk kez Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelip konuşma fırsatı yakalayacağını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, Hristodulidis’in geçtiğimiz Cuma akşamı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Rum Yönetimi’nin temsilci olarak Maria Angela Holguin Cuellar ismine resmen onay verdiğini de anımsattı.

Gazete aynı haberinde Hristodulidis'in, eski Rum Yönetimi Başkanı Tassos Papadopulos’un ölüm yıl dönümü nedeniyle dün Aşağı Deftera’daki kilisede düzenlenen anma etkinliğine de katıldığını yazdı.