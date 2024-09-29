Politis’in “Stelios Papatheodoru İstifa Mı Edecek Görevden Mi Alınacak” başlıklı manşet haberine göre Doros Theofanu, hamile hayat arkadaşı ve 3 yaşındaki kızını öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasının 10. yılında 26 Eylül’de Baf’ta akraba ziyareti sırasında 4 gardiyan ve 3 Çevik Kuvvet polisinin elinden firar etmişti.

Theofanu'nun 10 yıldır üç ayda bir götürüldüğü Baf’taki akraba ziyareti çerçevesinde, 23 kişinin katıldığı kebap partisinde firar etmesinin ertesinde Rum Adalet Bakanı Marios Harçiotis, Polis Genel Müdürü Papatheodoru ve Merkezi Cezaevi Müdür Vekili Haralambos Filippidis’i makamında çağırdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Harçiotis’in 27 Eylül’deki o toplantıda Papatheodoru’nun istifa etmesini beklemesine rağmen istifa gelmediğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, polisin bir dizi başarısızlığından dolayı Papatheodoru’nun görevi hakkıyla yerine getiremeyeceğine hükmederek bir süredir (firar olayından önce) Polis Genel Müdürlüğü için yeni bir isim aradığını belirtti.

Hristodulidis’in Papahteodoru’nun yerine birini bulduğunu, bu kişinin Polis içerisinden olacağını ancak Genel Müdür Yardımcısı Dimitris Dimitriu olmayacağını kaydeden gazeteye göre, New York’tan bu akşam dönecek olan Hristodulidis, Papatheodoru’nun istifasını vererek işini kolaylaştırmasını bekliyor. Papatheodoru’yu görevden almak istemiyor çünkü bu durumda firari Doros Theofanus’tan birinci derecede sorumlu/yetkili olan Cezaevi Müdür Vekili Haris Pilippidis’i de alması gerekecek.

Rum Polisinin, silahlı olduğu ve KKTC-İstanbul üzerinden Kolombiya'ya kaçmayı planladığına inanılan

Theofanu'yu halen aradığı hatırlatıldı.