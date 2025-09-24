Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Birleşmiş Milletlerin (BM) 80’inci Genel Kurulu toplantısına katılmak için gittikleri New York’ta dün yaptıkları görüşmenin gündeminde Great Sea Interconnector (GSI) projesinin bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Elektrik Bağlantısında İlerleme İçin Koordinasyon- Hristodulidis ile Miçotakis Ursula von Der Leyen ve Antonio Costa ile Açık İletişim Halinde” başlıklı haberinde, dünkü görüşmenin proje konusunda kamuoyunda önceden yapılan açıklamalar yüzünden iki taraf arasında çıkan “mini krizi” sakinleştirmek amacını taşıdığını yazdı.

Hristodulidis ile Miçotakis’in görüşmenin ardından ortak bir yazılı açıklama yaparak, “mükemmel düzeydeki ikili ilişkilere” vurgu yapmalarının tesadüf olmadığını yazan gazete, GSI projesiyle ilgili olarak Hristodulidis ile Miçotakis’in iş birliğinin haricinde, AB kurumlarıyla koordinasyonun da kayda geçirildiğine işaret etti.

Haberde Hristodulidis ile Miçotakis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla konuyla ilgili olarak koordine olmasının Girit, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısının ortak ilgi projesi olduğuna işaret ettiği de kaydedildi.

Gazete Hristodulidis ile Miçotakis arasında gerçekleştirilen fikir alışverişinden, iki ülkenin projenin ilerlemesi için gerekli eylemleri koordine ettiklerinin görüldüğünü de belirtti.

- Ortak açıklama

Ortak açıklamada, Hristodulidis ile Miçotakis’in BM’nin 80’inci genel kurul toplantısı çerçevesinde görüştükleri belirtilirken, görüşme esnasında mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin yeniden teyit edildiği ifade edildi.

Ortak açıklamaya göre Hristodulidis’in Miçotakis’i Güney Kıbrıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığı öncelikleri konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, iki liderin iki ülke arasında kasım ayında Yunanistan’da gerçekleştirilecek hükümetler arası toplantıda ele alınacak konuları ele aldıklarını da belirtti.

Ortak açıklamaya göre Hristodulidis ile Miçotakis Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı konusunda ise iki hükümetin stratejik öneme sahip bu projenin uygulanmasına tam anlamıyla bağlı olduklarını yinelerken, konudan haberdar olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın da projenin hayata geçirilmesini desteklediklerini belirttiler.

Gazeteye göre, Hristodulidis Miçotakis’i Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler yanı sıra 27 Eylül’de BM Genel Sekreteri himayesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapacağı ortak görüşme konusunda da bilgilendirdi.

- Hristodulidis bu akşam genel kurula hitap edecek

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu akşam Kıbrıs saatiyle 21.00’da BM Genel Kuruluna hitap edeceğini yazan gazete, Hristodulidis’in “X” platformunda yaptığı paylaşımda konuşmasında, bu kritik jeopolitik konjonktürde çok taraflı sistem, kolektif sorumluluk ve iş birliğinin önemine işaret edeceğini iletti.

Rum Yönetimi Başkanlığının açıklamasına da dayanarak Hristodulidis’in konuşmasında buna paralel olarak Rum Yönetimi’nin tezlerini ortaya koyacağını aynı zamanda bölgesel ve Avrupa düzeyindeki inisiyatiflerini vurgulayacağını da ileten gazete, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine dair çabalara atıfta bulunacağını da aktardı.

- Hristodulidis’in diğer temasları

Hristodulidis’in New York temasları çerçevesinde Mısır Başbakanı Moustafa Kamal Madbouly yanı sıra Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’la görüştüğünü de yazan gazete, Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili yazılı açıklamasına yer verdi.

Hristodulidis’in Mısır Başbakanı'yla görüşmesinde stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ikili ilişkilerin güçlenmesi konusunun ele alındığını yazan gazete, Letimbiotis’in yaptığı yazılı açıklamada görüşmelerin Rum Yönetimi’nin yaklaşan AB dönem başkanlığı bağlamında bölge liderleriyle bölgesel iş birliğine verdiği önem üzerinde durularak ikili ilişkilere odaklandığını kaydetti.

Letimbiotis görüşmede ikili iş birliğinin, ticaret, yatırımlar aynı zamanda “Kronos” ve “Afrodit” yataklarının geliştirilmesine atıfta bulunularak enerji iş birliği konusunda da güçlendirilmesine dair yöntemlerin incelendiğini de söyledi.

Hristodulidis’in Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’la görüşmesinde ise Lübnan ve geniş bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Hristodulidis’in Rum Yönetimi’nin güvenli ve istikrarlı bir Lübnan’a yönelik istikrarlı desteğini ortaya koyduğu da kaydedildi.