Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu için gittiği New York’taki temaslarını sürdürüyor.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, temasları çerçevesinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Jonathan Finer ile görüştü. Hristodulidis ile Finer arasındaki görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna konusu ve diğer uluslararası meseleler de ele alındığı kaydedildi. Hristodulidis'in, 23 Ekim’de Güney Kıbrıs'ta yapılacak 1’inci Güney Kıbrıs-ABD Stratejik Diyaloğu'na hazır olduğunu dile getirdiği vurgulandı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, görüşmede Güney Kıbrıs’ın, bölgedeki gelişmeler ışığında Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki önemli jeostratejik rolünden söz edildiğini belirtti.

Görüşmede, iki ülke hükümetleri arasındaki mükemmel düzeydeki iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin hiç bu kadar yakın olmadığı tespiti yapılıp, stratejik iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki iradenin teyit edildiği kaydedildi.

Habere göre, Jonathan Finer, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin güvenilir müttefiki ve ortağı olduğunu dile getirirken ABD Başkanı Joe Biden’in, “Amalthia” insani yardım koridorunun hayata geçirilmesinde Güney Kıbrıs’ın oynadığı role ilişkin teşekkürlerini de iletti.