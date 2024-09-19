Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

GKRY lideri Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da yaptığı görüşmede, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Miçotakis ile bir kez daha görüşeceklerini ifade etti.

Hristodulidis, "(Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik) müzakerelerin başlaması için şartların oluşturulması yolunda sadece sözle değil eylemle de ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Mevcut koşulların Kıbrıs meselesinin çözümüne olanak sağlamadığına inandığını kaydeden Hristodulidis, Kıbrıs meselesinin çözümünün ve Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin Yunanistan ve GKRY'nin bölgede istikrarın ve güvenliğin merkezi olduğunu ortaya koyacağını ileri sürdü.

Miçotakis ise haftaya düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına işaret ederek Yunanistan ve GKRY'nin Kıbrıs meselesine ilişkin eylemlerini koordine ettiğini belirtti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.