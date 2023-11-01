Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in görüşmenin ardından, Güney Kıbrıs’ın Gazze şeridine insani yardım koridoru oluşturulması önerisinin olumlu karşılandığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Netanyahu ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve kendisiyle, Güney Kıbrıs’ın bu önerisinin nasıl hayata geçirilebileceğini ele aldıklarını kaydetti.

Hristodulidis, insani yardımların nasıl denetleneceği ve nasıl ilerleyeceğinin sorulması üzerine ise, elbette bu yardımların nereye ve nasıl gideceğinin Güney Kıbrıs tarafından denetleneceği ve detayların hala görüşülmekte olduğu yanıtını verdi.

Haberde, Hristodulidis’in dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da, Güney Kıbrıs’ın savaşın olduğu bölgelerdeki farklı ülke vatandaşlarının ülkelerine dönebilmesi için güvenli bir ara istasyon olduğunu söylediği ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ın, her ne kadar İsrail buna hazır olmasa da Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması için elinden gelen her şeyi yaptığını ve şartlar oluştuğunda, yardımı başlatmaya hazır olduğunu yazdı.

Gazete, Hükümet’in, BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın adada bulunmasından da faydalanarak, insani yardım konusunu ele alacağını kaydetti.

-Güney Lefkoşa’da Filistin’e destek yürüyüşü yapıldı

Bu arada Haravgi gazetesinin bir başka haberinde de, Güney Lefkoşa’da dün, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafından yüzlerce kişinin bir araya gelerek Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazete, eylemcilerin ellerinde Filistin’e destek belirten sloganların yazılı olduğu pankartlarla birlikte sloganlar atarak İçişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Evi’ne, oradan da “Elefteria Meydanı”na kadar yürüdüklerini, mum yaktıklarını ve Filistinli grubun temsilcileri tarafından konuşma yapıldığını yazdı.

Haberde, yürüyüşün 14 Kıbrıslı Türk ve Rum sivil toplum örgütü tarafından organize edildiği ifade edildi.