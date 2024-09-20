Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York ziyareti öncesi dün Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Her Şey Tatar’a Bağlı” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Miçotakis’in Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlatılamamasının Türk tarafından kaynaklandığı ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılmasının da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinde olduğu konusunda hem fikir olduklarını iddia etti.

Hristodulidis ile Miçotakis’in New York’ta bulundukları süre içinde de görüş alışverişinde bulunacağını kaydeden gazete, dünkü görüşmenin büyük bir kısmının elektrik bağlantısı projesine harcandığını belirtti.

Nikos Hristodulidis, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamalarda, ikisinin de New York’ta olacağı önümüzdeki haftanın kritik bir hafta olacağını söyledi.

Rum lider Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların oluşmasına ilişkin niyetlerini sözlerle değil, eylemlerle ortaya koydukları yolda yürümeye devam edeceklerini öne sürdü.

Mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil etmediğine dair bilindik tezini de yineleyen Hristodulidis, Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesiyle birlikte Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın özel bir jeostratejik öneme sahip olan bölgede güvenlik ve istikrar kapısı olduklarını kanıtlamalarına daha fazla katkıda bulunacakları konusunda emin olduklarını savundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise konuşmasında Atina ile Rum kesiminin Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve BM Genel Kurulu öncesinde faaliyetlerini koordine ettiklerini söyledi.

Miçotakis, Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanmasıyla ilgili endişelerin arttığı bir dönemde, açıkta kalan konuların tam anlamıyla gözden geçirilmesi için bir kez daha fırsat tanınacağını ifade etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, çok çalkantılı bir jeopolitik bölgede istikrar kapısı olduğunu kaydeden Miçotakis, özellikle bu konjonktürde koordinasyon içinde olmalarının her zamankinden daha gerekli olduğunu savundu.

-Rum Yönetimi Başkanlığı açıklaması

Haberde, Rum Yönetimi Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin konuşması da yer aldı. Açıklamada, Hristodulidis ile Miçotakis'in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini ve Türk-Yunan diyaloğuyla bölgesel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Hristodulidis ile Miçotakis’in dünkü görüşmelerinde BM Genel Kurulu toplantısı çalışmaları için gerçekleştirecekleri New York ziyareti ve orada BM Genel Sekreteri Guterres başta olmak üzere yabancı ülke liderleriyle yapacakları temasları da görüştüklei belirtildi.

Hristodulidis'in, bu çerçevede, her daim BM kararları ve AB ilke ve değerleri temelinde aynı zamanda müzakerelerin bugüne kadarki kazanımlarından faydalanarak, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına tam anlamıyla hazır olduğunu ve buna ilişkin siyasi iradesini teyit ettiği kaydedildi.

Haberde, Hristodulidis'in geçen çarşamba akşamı Yunanistan’daki Rum örgütleri federasyonunun etkinliğinde yaptığı konuşmaya da yer verilerek, Rum liderin "50 yıllık Türk işgaline" rağmen ayakta olan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin Doğu Akdeniz’de önemli role sahip bir AB üye devleti olduğunu savunduğu belirtildi.

Habere göre, Hristodulidis, sözlerinin sonunda "İşgal var olduğu sürece, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, kurtuluşu sağlamak ve kayıp vatanlar olmadığını kanıtlamak için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülükleri olduğunu" söyledi.

Haber, Alithia’da “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Koordine Oldular- Miçotakis ile Hristodulidis New York’un Bir Hafta Öncesinde Görüştü” başlıklarıyla yer aldı.