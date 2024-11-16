Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle yayınladığı mesajda “15 Kasım 1983 tarihinin sadece korkunç bir tarih olmakla kalmayıp Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve işgalin yasallaştırılması girişimi olduğu” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in dünkü mesajında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki tek yasal devlet olduğu ve Kıbrıs hükümetinin ise Kıbrıs’ta tanınmış tek makam olduğu” şeklinde yer alan iddialarını yansıttı.

Hristodulidis ayrıca, “Kıbrıs’ın bölünmesine izin vermeyeceklerini ve bunu kabul etmeyeceklerini” de savundu.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kınanarak uluslararası topluma, BM’nin KKTC’nin tek taraflı ilanını kınayan kararlarını tanıma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye ve KKTC makamlarının “iki devletli çözüm argümanını sürekli gündeme getirmeleri” de kınandı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki tüm siyasi partilerin dün kınama mesajları yayımladıklarını aktardı.

- - İngiliz milletvekilini KKTC’yi gündeme getirme soruşturması

Öte yandan Politis gazetesi, İngiltere Parlamentosu Deontoloji Komitesi’nin, Demokratik Birlik Partisi (DUP) Milletvekili Sammy Wilson hakkında, parlamentoya “Kuzey Kıbrıs” hakkında sorular yöneltirken, KKTC’yle mevcut “kişisel çıkarlarına” değinmediği gerekçesiyle soruşturma açtığını yazdı.

Wilson’un parlamentoya yönettiği sorularda “Kuzey Kıbrıs” tezlerini savunduğu ancak bu soruları yöneltirken KKTC’yle olan “kişisel çıkarlarına” değinmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını savunan gazete, Wilson’un KKTC’ye ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyareti kendisinin duyurmasına karşın, parlamentoya soru yöneltirken, gerektiği şekilde buna değinmediğini öne sürdü.

- - KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılımı AB’nin gündemine getirilecek

Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kırgızistan’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi toplantısına “gözlemci statüsünde” katılımını AB’nin gündemine getireceğini yazdı.

Habere göre Rum hükümeti, Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan AB Dışişleri Konseyi toplantısında “diğer konular” başlığı altında, Tatar’ın söz konusu toplantıya katılımı konusunu gündeme getireceğini duyurdu.