Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün bir heyetle, yatırım amaçlı temaslarda bulunmak üzere Kanada’ya gideceği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın yatırım bakımından cazip bir ülke olduğunu ortaya koymak amacıyla, kalabalık bir heyetle bugün Kanada’nın Toronto şehrine gideceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis’e, bakanlar, müsteşarlar ve diğer devlet yetkililerinin yanı sıra “Invest Cyprus” heyeti de eşlik edecek.

Hristodulidis ve beraberindeki heyetin, saat farkı nedeniyle Toronto’ya yarın ulaşacağını yazan gazete heyetin, finans sektörlüyle iki ayrı etkinliğe katılacağını da yazdı.