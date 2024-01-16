Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 30 Ocak’ta, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceği belirtildi.

Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RİK’in haberine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, bugün basını bilgilendirirken yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ile 30 Ocak’ta görüşeceğini belirtti.

Letimbiotis, kişisel temsilcinin atanmasını, Kıbrıs sorununda uzun süren çıkmaz döneminin ardından, önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Letimbiotis, hükümetin; müzakerelerin kaldığı yerden devam edebilmesi için ısrarlı ve sistematik bir şekilde çalıştığını da ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca Türk tarafının aynı samimi siyasi iradeyi ve yapıcı tutumu ortaya koyması temennisinde de bulundu.

Haberde, Holguin’in Kıbrıs’ta bulunacağı süre zarfında iki liderin yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de bir araya geleceği ifade edildi.