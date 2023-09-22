Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında bu akşam New York’ta Kıbrıs saatiyle 7’de yapılacak görüşmeyle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterinin Ne Düşündüğünü Öğrenmek İstiyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesinin ilgi çekici olduğunu ve Rum kesiminin Guterres-Erdoğan görüşmesinin iptal edilmesinin ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımlarının ne olacağını öğrenmek istediğini yazdı.

Hristodulidis’in görüşmeye iki hedefle gideceğini de kaydeden gazete, Hristodulidis’in bir yandan Guterres’i sözlü olarak da Kıbrıs Türk lideriyle görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, Kıbrıs sorunuyla ilgili niyetleri ve tezleri hakkında bilgilendirmek istediğini, diğer yandan ise Kıbrıs sorunundaki çabanın ilerlemesi için BM Genel Sekreteri ve BM’nin niyetlerini öğrenmek isteyeceğine dikkati çekti.

Türk tarafının Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasıyla ilgilenmediğini gösterdiği iddiasında da bulunan gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Sekreteriyle görüşmesine gitmemesinin de Türk tarafının Kıbrıs sorununda hamleler yapılmasına ilişkin genel itirazıyla ilgili olmasının ihtimal dahilinde bulunduğunu öne sürdü.

New York’ta diplomatik aşamada kayda geçirilenlerin, Türk tarafına temsilci atanması konusunda baskı yapıldığı yönünde olduğunu belirten gazete, bu atamayı BM Güvenlik Konseyinim tüm daimi üyelerinin desteklediği savunuldu.

BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinden Çin’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanması gerektiğine dair mesajı BM Genel Sekreteri Guterres’e ileteceğini kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng’in dün BM’deki Çin Daimi Temsilciliği ofisinde yaptıkları ikili görüşmede bunu Hristodulidis’e ilettiğine yer verdi.

Gazete başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, ikili ilişkiler, uluslararası ilişkiler aynı zamanda ab-Çin ilişkilerinin ele alındığını da ifade etti.

Rusya’nın da Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanmasını desteklediğini ve bunun 78’inci BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili ortaya koyduğu tezlerinden ortaya çıktığını ifade eden gazete, Rusya’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili bir BM Genel Sekreteri temsilcisi veya danışmanı atanmasının, tam bir müzakere sürecinin yeniden başlamasına katkıda bulunacağını ifade ettiğini iletti.

Gazete Türk tarafının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulundaki konuşmasından çok rahatsız olduğunu da ekledi.

-Dujarric

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric’in geçen Çarşamba akşamı Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Açıklamasında BM Genel Sekreterinin liderlerle yapacağı görüşmelere atıfta bulunan Dujarric, BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması için ileriye doğru bir yol bulunması amacıyla tarafları desteklemeye kararlı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Dujarric, BM Genel Sekreterinin yinelediği üzere, iyi niyet misyonunun tarafların emrinde olmaya devam ettiğini de iletti.

BM Genel Sekreteri ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin neden yapılmadığı sorusuna karşılık, bunun Türk tarafının planlama meselesi olduğunu ifade eden Dujarric, BM Genel Sekreteri ile Türkiye Dışişleri Bakanı arasında bu hafta bir görüşme planlanmasının beklendiğini söyledi.

Guterres’in New York’ta liderlerle üçlü bir görüşme yapma olasılığı konusunda ise Dujarric, böyle bir şeyle ilgili yeni bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

-Di Carlo, Menelau ile görüştü

Gazete başka bir haberinde ise, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Barış İnşasından sorumlu yardımcısı Rosemary Di Carlo ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun New York’ta görüştüklerine yer verdi.

Dir Carlo ile Menelau’nun görüşmede, Kıbrıs sorunundaki müzakere sürecinin canlandırılmasıyla ilgili gelişme halindeki çabalar ve istişarelerle ilgili durumu ele aldıklarını kaydeden gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, BM tarafından olumlu bir perspektif oluşturulmasına yönelik ilerleme yaşanması için çabayı devam ettirmeye taahhüdünün teyit edildiğini ekledi.

Politis ise konuyla ilgili haberlere “New York’taki Dönüm Noktası da mı Kaybediliyor?” başlığıyla yer verdi.