Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda gerçekten bir şeyler yapılabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Çocuk Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda tek elde edecekleri unsurun, Türkiye’nin her zaman burada kalması olacağını” savundu.

“Hangi çözümü istiyorsunuz ve Kıbrıs sorununun çözümüne inanıyor musunuz” şeklindeki sorular üzerine Hristodulidis, Kıbrıs sorununu irdelemeye çok zaman ayırdığını ve bu konuda gerçekten bir şeyler yapılabileceğine inandığını söyledi.

Hristodulidis, istedikleri çözümün BM kararları temelinde, iki kesimli iki bölgeli federasyon olduğunu da ifade etti.