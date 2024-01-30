Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen 80’den fazla eylemi içeren 2024 yılıyla ilgili hükümet programını dün akşam açıkladığı belirtildi.

Hristodulidis'in Kıbrıs sorununun üzerinde mutabakata varılan çerçeve temelinde çözülmesine dair esas hedefle 2024 hükümet programını taçlandırdığını yazan Politis'e göre, Rum lider "işgalin sona ermesi ve vatanın yeniden birleşmesinin tüm önceliklerinin en üst sırasında ve birincil endişeleri olduğunu" söyledi.

Hristodulidis buna paralel olarak, AB ilke ve değerleri yanı sıra BM’nin üzerinde mutabakata varılmış çerçevesi temelinde, sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüm aracılığıyla müreffeh ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın ülkenin tüm olanaklarını değerlendirmelerine izin vereceğini de öne sürdü.

Zorluklar, problemler ve meydan okumaları farkında olduğunu ve bunları göz ardı etmediğini da ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği üzere, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesi hedefiyle müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına dair hedefini de yineledi.

Hristodulidis, yoğun ve samimi çabalarının sonucunda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi atamasının, Avrupa faktörünün de aktif katılımıyla bağlantılı olarak uzun yıllardan sonra bir fırsat penceresi açtığını da sözlerine ekledi.

Haravgi ise haberinde, Hristodulidis’in konuşmasında yarı profesyonel ordu oluşturulması ve Schengen’e katılım konularına değindiğini ekledi.