Letimbiotis ile Dışişleri Bakanlığı da Guterres'in raporlarını değerlendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, DİSİ Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesinin yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamada bulundukları bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre Hristodulidis, dün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, tüm “tahriklere”, uygunsuz koşullara, itirazlara, “yasa dışı ziyaretlere” ve etkinliklere rağmen, özlü müzakerelerin yeniden birleşme ve “işgalin sona ermesi” hedefiyle yakın zamanda yeniden başlayacağına inandığını dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, statükonun Kıbrıs sorununa çözüm olamayacağını ve Kıbrıs için bir gelecek teşkil edemeyeceğini belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununda arzu edilen çözümün AB ilke ve değerleri zeminindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olduğunu yineledi.

Öte yandan Dimitriu ise, “Kıbrıs sorununda iyimserlik için konuşacak kadar iyimser olamayacağını” ve mevcut aşamada, Hristodulidis kadar olumlu unsurlar göremediğini kaydetti.

Dimitriu, Rum tarafı için olumlu olacak gelişmeler meydana gelmesini istediğini ifade ederek, 50 yıldır “işgalin” sürdüğünü ve olayların geldiği boyutun endişe verici olduğunu söyledi.

Müzakerelerin yeniden başlayacağına dair umudu olmadığını belirten Dimitriu, bu durumun değişmesini dilediğini ve kendilerinin de gereken yerde katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Stefanu da dün yaptığı açıklamada, Hristodulidis’e o dönemde Başkanlığa saldıran askerlerin mezarlarına çelenk koymaması çağrısında bulundu.

Habere göre Stefanu, geçen yıl yapılan hatanın tekrarlanmaması gerektiğini ve Hükümetin bu kişilerin mezarlarına çelenk koyması halinde, demokratik direniş kahramanlarına bahşedilen onurun geçersiz olacağını söyledi.

Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde tehlikenin büyük olacağını ve statükonun çözüm değil, daimi tehdit olduğunu ifade etti.

-Letimbiotis ile Dışişleri Bakanlığı da Guterres’in raporuyla ilgili açıklama yaptı

Bu arada Haravgi gazetesi de, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis ile Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili raporuna dair açıklamalarını aktardı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Guterres’in raporları olumlu olarak değerlendirilirken, Guterres’in BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre adım atmaya devam etmesinin önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, raporda ara bölgedeki (Pile, Akyar ve Maraş ve Lefkoşa çevresi) ihlaller için kullanılan “her iki tarafın da bu ihlalleri yaptığı” ile ilgili ifadelere eleştiri yapılarak, Rum tarafının ara bölgede ihlallerde bulunduğuna dair ifadelerin, adadaki iki tarafa eşit mesafede durma ve yükümlülükleri eşit dağıtma yaklaşımından kaynaklandığı kaydedildi.

Habere göre açıklamada, insani konularla ilgili zayıf ifadeler kullanıldığı ve bu durumun, Türkiye’nin “işgalci güç” olarak sorumluluklarını büyük ölçüde azalttığı belirtildi.