Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın denizcilik sicilinin 60’ıncı yıl dönümü sebebiyle denizcilik müsteşarlığı tarafından Limasol’da düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada “Rum bandıralı gemilere uygulanan Türk ambargosuna” da atıfta bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasında Türk ambargosuna atıfta bulunan ve bunun Avrupa Birliği'yle (AB) tartıştıkları bir konu olduğunu dile getiren Hristodulidis, “Bunun farklı bir yaklaşım ve Rum Yönetiminin Avrupa-Türk ilişkilerini önemli ölçüde güçlendirme konusundaki isteği bağlamında, Türkiye Hükümetinin de üzerinde durduğu bir konu olduğunu” öne sürdü.

Türkiye ile Rum Yönetimi arasında güvenin kazanılması ve gelişmeler aracılığıyla karşılıklı yarar sağlayan bir durum meydana getirilmesi amacıyla kendilerinin de gündeme getirdiği bir konu olduğunu dile getiren Hristodulidis, bunun ileri sürülen işgalin sona ermesi ve vatanın yeniden birleşmesinden başka bir şey olmayan bir numaralı hedeflerine kademeli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak bir şey olduğunu ileri sürdü.

Konuşmasında AB’nin denizcilik konularıyla meşgul olması gerektiğine de atıfta bulunan Hristodulidis, bu konuyu Yunanistan başbakanıyla da görüştüğünü ve Miçotakis’in de bu yaklaşımı paylaştığını dile getirdi.

Hristodulidis, yatırımların ülkeye çekilmesi amacıyla hükümetin denizciliğin desteklenmesiyle ilgili isteği konusunda güvence de verdi.

Gazeteye göre, Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın yüksek standartlara sahip tanınmış bir denizcilik siciline sahip olduğunu öne sürdü.