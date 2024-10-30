Hristodulidis-Biden görüşmesinin bugün Washington saatiyle 11.30, Kıbrıs saatiyle ise 17.30’da gerçekleştirilmesinin planlandığını yazan Fileleftheros gazetesi, haberinin devamında Kombos’un açıklamalarına yer verdi.

Kombos’un Hristodulidis-Biden görüşmesini “sıfırlayanlara” iğneleyici bir şekilde yanıt verdiğini yazan gazete, Kombos’un görüşmeyi sıfırlamaya çalışanlara Hristodulidis’in Washington ziyareti ile Beyaz Saray’daki görüşmenin bir dizi çaba ve gelişmenin sonucu olduğunu ve yalnızca izlenim yaratmaya yönelik bir eylem olmadığı yanıtını verdiğini iletti.

Kombos’un Hristodulidis’e eşlik edeceği Washington’a gitmeden önce RİK’e açıklamalarda bulunduğunu ve görüşme konusunda son günlerde aşırı bir sıfırlama gösterisi yapıldığından söz ettiğini kaydeden gazete, Kombos’un bugün yapılacak Hristodulidis-Biden görüşmesinin son anda yalnızca izlenim yaratmaya yönelik gerçekleşen bir şey olmadığını belirttiğini iletti.

Bunun geçen hafta ilk görüşmenin yapıldığı stratejik diyalog aracılığıyla başlayan bir dizi olgunun sonucu olduğunu ifade eden Kombos, bugünkü görüşmeyi önemli olarak kabul etmeyenlere ise ABD Başkanı ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı arasındaki son görüşmenin 1996 yılında olduğu, Türkiye Cumhurbaşkanının 2019 yılından bu yana Beyaz Saray’ı ziyaret etmediği yanıtını verdi.

ABD gibi devletlerin politikalarını zamanla şekillendirdiğini ve bir gün uyanıp Kıbrıs Cumhuriyeti’nin önemli olduğunu keşfetmediğini ifade eden Kombos, iki ülkenin ilişkilerinin bugün bulunduğu noktaya ulaşılması için çok çalışıldığını ve bunun devam etmesi için daha daha çok çalışılması gerekeceğini belirtti.

ABD’nin bölgede istikrarlı bir referans noktasına sahip olmak istediğini ve yurt dışında birileri bunu beğensin veya beğenmesin bunun Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Kombos, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Lüksemburg Dışişleri Bakanıyla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise, iki devlet başkanı seviyesindeki gelişmenin özel öneme sahip olacağını, çünkü bunun hem sembolik hem de belirli bir siyasi ağırlığa sahip olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin gündemi konusunda ise Hristodulidis ile Biden’ın ikili ilişkileri ilgilendiren konuları ele alacağını ifade eden Kombos, ABD’yle aylar öncesine dayanan bir iş birliği olduğunu ve bunun iki tarafın da üzerine inşa etmek istediği bir şey olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun da bu görüşmede ele alınacağını ifade eden Kombos, Kıbrıs sorununun kendileri için varoluşsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

-Hristodulidis Miçotakis’i bilgilendirdi… ABD’den sonra Atina’ya gidiyor

Öte yandan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün telefonda görüştüğünü yazdı.

Yunan hükümetinden kaynaklara dayanarak Hristodulidis ile Miçotakis arasındaki telefon görüşmesinin Hristodulidis’in ABD’ye yapacağı ve Biden’la görüşeceği ziyaret ışığında gerçekleştirildiğini yazan gazete, Hristodulidis ile Miçotakis’in yarın Atina’da görüşmek konusunda anlaştıklarını aktardı.

-Beyaz Saray’ın açıklaması

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise Beyaz Saray tarafından görüşme konusunda yapılan açıklamaya yer verildi.

Beyaz Saray’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Washington’da görüşeceğini resmen açıkladığını yazan gazete, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden’ın ülkesi ABD’nin, Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüne yönelik desteğini yinelemesinin beklendiğini iletti.

Gazeteye göre Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean Pierre yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Beyaz Saray’da ikili bir görüşme için misafir edeceğini söyledi.

Gazeteye göre Karine Jean Pierre, liderlerin ABD ile Rum Yönetimi arasında 23 Ekim’de başlayan başarılı ilk stratejik diyaloğun üzerine inşa ederek bir dizi uluslararası konuyu ele alacaklarını söyledi.

Alithia gazetesi ise, “İkili Görüşme İçin de İletişim Hileleri” başlıklı manşet haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Beyaz Saray ziyaretinin resmi veya şahsi ziyaret değil, çalışma ziyareti olduğunu yazdı.

Hiç kimsenin bir çalışma ziyaretini küçümseyemeyeceğini, çünkü bunun da kendi değerine sahip olduğunu yazan gazete, resmi davet ve resmi devlet ziyaretinin (state visit) başka bir şey, çalışma ziyareti veya ikili görüşmenin (bilateral meetings) ise başka bir şey olduğuna işaret etti.

Haberinde, hükümetin geçen pazar gününden bu yana konuyu neden açıklığa kavuşturmadığına işaret eden ve hükümetin vatandaşların bunun Amerika’ya yapılacak resmi bir ziyaret olduğuna inanmasına izin verdiğini yazan gazete, olayların kamuoyunun yanıltılması olarak nitelendirilebileceğine işaret etti.

Amerika’ya davet edilen ve Amerika’ya resmi devlet ziyareti gerçekleştiren tek Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanının Başpiskopos Makarios olduğunu da yazan gazete, Glafkos Klerides’in 1996 yılında yaptığı ziyaret dahil olmak üzere geriye kalan ziyaretlerin çalışma ziyaretleri olarak kayda geçtiğini ekledi.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu ise dün Alpha’ya yaptığı açıklamada Hristodulidis’in ziyaretinin şahsi veya resmi değil, çalışma ziyareti olacağını söyledi.

Politis gazetesi ise, “Beyaz Saray’ın Menüsünde Askeri İş Birliği- Askeri Malzeme Tedariki İçin Silah Ambargosunun Pratikte de Kırılması İsteği- İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Güven Oyu- Askeri İşbirliğinin Bir Sonraki Adımları” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, bugün gerçekleştirilecek Hristodulidis-Biden görüşmesinde askeri iş birliği konularının da ela alınacağını yazdı.

Gazete, bugün gerçekleştirilecek Hristodulidis-Biden görüşmesinde ABD ile Güney Kıbrıs arasında askeri konular ve özellikle de (Ukrayna’yla alakalı) askeri teçhizatla ilgili bir anlaşma-paketinin ele alınacağının görüldüğünü ekledi.