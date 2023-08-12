Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Başkanlık Vaftizcisi Jho Low” isimli twitter hesabını kapattırmaya çalıştığı ancak Twitter’den ret cevabı aldığı bildirildi.

Politis “Başkan Hristodulidis ‘Jho Low’u Susturmaya Çalıştı” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde Rum Yönetimi Başkanı’nın, Rum polisine ve internet suçları departmanına baskı yaparak, Twitter’den Rum yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle “Başkanlık Vaftizcisi Jho Low” adı hesabın kapatılmasını istediğini yazdı.

Mart 2021’de açılan ve zaman zaman yolsuzluk vb. konularına karışmış tanınmış kişileri de konu eden paylaşımlar yapan hesabın yakın zamanda, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannaki’nin diplomasının özgünlüğü ile ilgili bir paylaşım yaptığı, bunun da Sağlık Bakanı Popi Kanari ile Genel Müdür Yannaki arasında yeni bir çekişme başlattığına işaret edildi.

Kanari’nin Rum Yönetimi Başkanı’na, Kamu Hizmetleri Komisyonu’na ve Personel Dairesi’ne mektup göndererek Yannaki’nin diplomalarının özgünlüğü ve İngilizce bilgi seviyesiyle ilgili izahat talebi yanında, eğitim gördüğü Mısır Üniversitesi ve diğer eğitim kurumlarında araştırma yapmak için yetki istediği hatırlatıldı.

Rum yönetiminin “Başkanlık Vaftizcisi Jho Low” hesabını kapatmaya çalıştığını hesabın kullanıcısına, aynı sayfada yaptığı paylaşımla bildiren Twitter’in, kullanıcıların ses vermesine saygılı olduğu için hesabı kapatmayacağı, kullanıcının da çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü yasal yollara başvurabileceği bilgisi verdiği kaydedildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı’nın seçim kampanyası döneminde, kurmayları eşliğinde “sahte hesaplar açarak karşıt görüşteki kişilere saldırdığı, bugün de hükümetini eleştirenlere ve karşıt görüşte olanlara saldıran sahte hesaplara müsamaha gösterdiğini” iddialarına yer verdi.