Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Kurulu’na katılmak için gideceği New York öncesinde Atina’ya uğrayacağı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in New York’a Atina üzerinden gideceğini yazdı.

Hristodulidis’in Atina’ya bugün gideceği ve “Kıbrıs Armatörler Birliği’”nin onuruna bu akşam düzenleyeceği yemeğe katılacağı ifade edildi.

Rum Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hristodulidis, etkinlik çerçevesinde bir de konuşma yapacak ve Rum denizciliğinin karşılaştığı sorunların yanı sıra Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki iş birliği konularından bahsedecek.

Habere göre, etkinliğe, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Saklleropulu da katılacak.

Hristodulidis yarın ise BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak ve orada konuşma yapmak için Atina üzerinden New York’a hareket edecek.

Başka Rum haber kaynakları ise Hristodulidis’in ülkeden ayrılışının, kendisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında olası üçlü görüşme hakkında herhangi bir bilgi verilmeden gerçekleştiğini de belirtti.