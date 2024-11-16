Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD’yle ilişkilerinin daha da güçleneceği iddiasında bulunarak bugün bazı Cumhuriyetçi senatörlerle telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün gerçekleştirilen bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’yle ilişkilerin daha da güçleneceğini söylediğini aktardı.

Habere göre, Türkiye’nin yeni ABD Dışişleri Bakanı olarak atanan isme gösterdiği tepkinin sorulması üzerine “yorum yapmak istemediğini” belirten Hristodulidis, “Biz yeni hükümetle de temas halindeyiz” yanıtını verdi.

Özellikle Cumhuriyetçi Parti (GOP) üyeleriyle temas halinde olduklarını, yakın geçmişte eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yla da telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Hristodulidis, bugün, yakın tarihte Güney Kıbrıs’ı da ziyaret etmiş olan Cumhuriyetçi Parti senatörleriyle planlanmış telefon görüşmeleri olduğunu ifade etti.

Hristodulidis; “Yeni ABD Dışişleri Bakanı’nı çok yakından tanıyoruz ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Kongre’deki ilgili yasayı imzalayanlardan biri olması çok önemliydi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgedeki tüm ülkelerle iş birliğini çok iyi biliyor ve bu dönemde gelişen işbirliğimizin daha da güçleneceğinden eminim” şeklinde konuştu.