Alithia 7 Kasım’da yapılan söyleşinin SigmaLive’in kayıt cihazından yapılan çözümünü aktardığı haberinde Hristodulidis’in ABD’de seçimi Trump’ın kazanmasını “anketler bir ülkede daha yanıldı” sözüyle değerlendirdiğini ve ABD ziyareti sırasında Donald Trump ile de görüşmesine değindiğini yazdı.

Habere göre Amerikalıların Güney Kıbrıs’ta da Yunanistan’da olduğu gibi (Girit-Suda ve Dedeağaç) sürekli varlık gösterip göstermeyeceği sorusuna karşılık Hristodulidis “ABD’nin Kıbrıs’ta sürekli varlığını da Avrupa devletinin sürekli varlık göstermesini de göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın saldırı hedefli olmayacağını öne sürdü ve “askeri imkanların Kıbrıs’ta konuşlanmasını göz ardı etmiyorum. Gazze’deki savaş sebebiyle burada askeri imkanlar var ve personelimiz onlarla müşterek eğitim yapıyor.” dedi, şunları da ekledi:

“Yaptığımız görüşme ve anlaşmalar tamamen insani operasyonlar içindir, saldırı üssü olmak için değil. Yaptığımız anlaşmaya istinaden burada bulunuyorlar. Milli Muhafız Ordusu personeli bu askeri varlıktan büyük ölçüde faydalanıyor. Başka ülkelerin personelinin, personelimizin düzeyine atıf yapmasından mutluyum.”

Güney Kıbrıs’ın silahlanma programına ve savunma planlarına ilişkin soru üzerine “gerek Mari’deki deniz üssü gerek Baf’taki hava üssü ile ilgili uygulanmakta olan birçok planlama var.” diyen Hristodulidis Mari’deki “Evangelos Florakis deniz üssü” konusunda “Fransız varlığından” söz etti ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın bu günlerde tam da bu nedenle Fransa’da bulunduğunu söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunu ve eski ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme sonrası gelişmeler sorulduğunda “Amerikalıların yeni yaklaşımı nettir çünkü şu anda Amerikalıların çıkarına da olan rolü tanınıyor.” dedi, şunları ekledi:

“Telefonda ne dediğimi size söyleyeyim: İsrail’in müttefikidir, ancak dost olduğumuz için kendisiyle açık konuştum. Bu durum dünden bitmeli. Yeni gruplar, güvenlik duygusunun olmayacağı kısır döngüler oluşuyor. Şimdi Sayın Netanyahu ve İsrail Hamas ve Hizbullah ile ilgili hedeflerini birçok düzeyde başardı. Sivil vatandaşların öldürülmesi kınanası bir şeydir.”

Gazete Hristodulidis’in anketlerde, Rum toplumu arasında popülaritesinin düşmesini DİKO eski liderliğine ve özellikle Averof Neofitu’ya bağladı.