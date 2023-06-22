HP'nin yazılı açıklamasında hükümet “gayrimeşru” diye nitelendirilerek “Bu hükümeti sona erdirmeyecek, ülkede demokratik yoldan bir hükümet kurulmasını sağlamayacak, muhalefeti hükümet yapamayacak ve ülkedeki hiçbir sorunu çözmeyecek böyle bir ara seçimi doğru bulmuyoruz” açıklamasında bulundu.

Halka “bu yanlışa ortak olmayın” diye çağrı yapılan açıklamada, bir sandalye için ara seçim zorunluluğu olmadığı, benzer bir durumda da ara seçime gidilmediğinin ifade edildi.

Meclis’teki muhalefetin de eleştirildiği açıklamada, oybirliği ile ara seçim kararı almasının en baştan yanlış olduğu savunuldu.

Açıklamada şunlar da ifade edildi:

“Son bir yıldır özellikle Meclis’te etkisizleştirilmelerine rağmen oturup kalanlar, hükümeti istifaya zorlamak yerine birlikte çalışma yanlışına düşenler maalesef tam da bu konuma girmiş ve Meclis’teki durumlarıyla bu gayrimeşruluğu olağanlaştıran bir işlev yerine getirmişlerdir.

İşte bu ara seçim tam da buna hizmet edecektir, son bir yıldır yaşayıp gördüklerimiz, Meclis’te muhalefetin etkisizleştirilmesi, yok sayılması, iktidarsızlaştırılması ortadayken bu ara seçime katılmak bu yaşanan anomaliye, gayrimeşruluğa ortak olmak anlamı taşıyacaktır.”