Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas, bugünkü Meclis Başkanlığı seçimi konusunda yaşananlara en çok şaşıranların geçmişte yaşananlara susup olan biteni normalleştirenlerle aynı kişiler olduğunu savundu.

Alas, yaptığı yazılı açıklamada, “Zorlu Töre, Mart 2022’de yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde de beşinci turda seçilebilmişti” ifadelerini kullanarak, o gün Mecliste oy kullanırken elinde telefonla kullandığı oyun fotoğrafını çekip UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e gösteren vekiller olduğunu ileri sürdü.

Alas “Bugün yaşananlara en çok şaşıranların o gün susup olanları normalleştirenlerin olması da çok komik” ifadesini kullandı.