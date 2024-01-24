Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay halk arasında “kara para” olarak bilinen ve işlenen suçlardan elde edilen paralara dikkat çekerek, “Kara paranın siyaseti satın alma riski var” dedi.

Özersay açıklamasında “para gelsin de nereden gelirse gelsin” denilmesinin büyük bir yanlış olduğunu vurgulayarak “Kara para bazı siyasi partileri ve siyasileri satın alabilir ve halkın iradesi de böylece birilerinin eline geçer. Üstelik kara para tek başına gelmez, beraberinde mafyayı da getirir ve ülkede asayiş ve huzur kalmaz. Kaldı ki bazı kesimler hızlı ve hak edilmemiş bir zenginlik sahibi olur ve ki bu toplumdaki çürümeyi ve bozulmayı da hızlandırır” ifadelerini kullandı.

HP Başkanı Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “İşte kara para ve rüşvet iddialarının bu kadar arttığı bir ortamda siyasilerin, bakanların ve vekillerin mal varlıklarındaki ani artışlar ve zenginleşmeler mercek altına alınmalı ve servetlerini nereden bulduklarını açıklamaya zorlanmaları gerekir” dedi.

Kudret Özersay açıklamasına şöyle devam etti:

“‘Kara paranın aklanmasına karşı mücadele etmeliyiz’ dediğimizde ‘Boş ver yahu hoca para gelsin da nereden gelirse gelsin’ diyenler var. Oysa kara paranın siyaseti satıl alma tehlikesi/riski vardır. Hele ki bizim gibi bazı siyasi partilerin ve siyasetin bu kadar yozlaştığı, çürüdüğü ve rüşvetin olağanlaştırıldığı bir ülkede bu hiç de zor olmaz. Kara para seçilenlerin iradesiyle birlikte halkın iradesini de satın almış olur… Kara para beraberinde mafyayı da getirir. Ülkede asayiş, huzur kalmaz… Kara para sayesinde bazı kişiler hızlı, hak edilmemiş bir zenginleşme yaşarlar ve bu toplumda bozulmayı, ahlaki bir çöküntüyü hızlandırır. Bu insanlar toplumun diğer bireylerine yukarıdan bakarlar, kendini beğenmiş başkasının haklarına saygı göstermezler ve en basitinden mesela trafikte süper lüks araçlarıyla sizi taciz eder, terörize ederler sizin ve sevdiklerinizin can güvenliğini de tehlikeye atarlar. Kara para ev ve araba piyasasında yapay bir fiyat artışına aşırı pahalılaşmaya neden olur ve bu sebeple memleketin gençleri ev/araba sahibi olmakta çok ciddi güçlük çekmeye başlar. Kara para denilen şey aslında suç geliri olarak tarif edilir ve uyuşturucu ticaretinden, insan kaçakçılığından, silah kaçakçılığından, yasa dışı bahis işlemlerinden ve benzeri suçlardan elde edilmiş olan gelirdir. Böyle bir paraya ortak olmak, başka insanların hayatını mahvederek elde edilen bu kirli paraya bulaşmak ahlaki olarak da sorunludur. Dün Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığının birlikte yapmış oldukları ortak açıklamayı önemsiyorum. Suç gelirlerinin aklanmasının yani kirli paranın temizlenmesinin önüne geçilmesi ve buna karışanların cezalandırılması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. İşte kara para konusunda ülkede ciddi bir hareketlilik yaşanırken ve rüşvet iddiaları ciddi şekilde artmışken siyasilerin mal varlıkları ve bu mal varlıklarının yani servetlerinin kaynağı konusu tam da bu yüzden büyük önem taşır. Ani ve sebepsiz zenginleşen, mal varlığındaki artışı izah edemeyen siyasilerin mercek altına alınması önemlidir. Biz bir muhalefet partisi olarak bu konuları gündemde tutmaya ve bu türden suç gelirlerine bulaşanlara karşı sıfır tolerans yaklaşımıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yozlaşma olağanlaşıyor… giderek kanıksanıyor. Ülkenin düzelebilmesi için tek çıkış yolu temiz toplum ve temiz siyasettir.”