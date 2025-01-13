Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefer zammına karşı bugün Yüksek Mahkeme’de dava açtıklarını açıkladı.

Özersay, idarenin tüm işlemlerinin Anayasa ve yasalara uygun olması gerektiğini, hukuksuzluklara karşı sadece açıklama yapmanın yeterli olmadığını, somut adımlar atmanın önemli olduğunu söyledi.

HP Genel Başkanı Özersay, “Burası bir hukuk devletiyse, idarenin her işlemi Anayasa ve yasalara uygun şekilde yapılmak zorundadır. Halkın haklarını savunmak için hukuksuzluklara geçit vermeyeceğiz. Bu doğrultuda, bugün Yüksek Mahkeme'de seyrüsefer zammıyla ilgili bir dava dosyaladık. Detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.