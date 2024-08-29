Orta Amerika ülkesi Honduras, ABD ile suçluların iadesi anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.
Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, Honduras hükümetinin, ABD'nin Tegucigalpa'daki büyükelçiliğine iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının feshedildiğini bildirdiğini belirtti.
Bu karar, ABD'nin Tegucigalpa Büyükelçisi Laura Dogu'nun Honduras Savunma Bakanlığına bağlı yetkililerin Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile gerçekleştirdiği görüşmeler konusundaki endişelerini dile getirmesinin ardından alındı.
Yerel basında çıkan haberde, Dogu'nun, Lopez'in ABD'nin yaptırım listesinde olduğuna dikkat çektiği bildirildi.
Honduras'ta devlet başkanlığını sol düşünceli Xiomara Castro'nun kazanmasının ardından Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkiler düzelmişti.