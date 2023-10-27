Hollanda, Gazze'ye yapılacak yardımları 15 milyon avro artırarak, 25 milyon avroya çıkaracağını duyurdu.

Hükümet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durumun kötüleşmesi sebebiyle daha önce açıklanan 10 milyon avroluk yardıma ek olarak 15 milyon avro daha insani yardım gönderileceği belirtildi.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher'in, "İhtiyaçlar son derece yüksek. İlaç, su ve gıda ihtiyacı var. Bu paranın amacı da bu." ifadelerine yer verilen açıklamada, paranın Hollanda Kızılhaçı ve diğer yardım kuruluşları üzerinden Gazzelilere ulaştırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de 1,3 milyon insanın acil olarak su, ilaç ve gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

- İnsani ara verilmesi çağrısı

Yardımların yerine hızla ulaşmasının çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Schreinemacher'in, "Hükümet olarak tüm uluslararası temaslarımızda bu konuda ısrar ediyoruz. Yardımların Gazze'ye girebilmesi için çatışmalara insani ara verilmesi gerekir." çağrısına yer verildi.

Açıklamada, söz konusu 25 milyon avroluk yardımın, Hollanda'nın bu yıl Filistinlilere yönelik kalkınma işbirliği ve insani yardım için ayırdığı 51 milyon avroya ilave olduğu vurgulandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.