Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin verilmesi ve askeri harekatta itidalli davranılması çağrısında bulundu.

Başbakan Rutte, X'ten yaptığı açıklamada, Netanyahu ile Gazze'deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.

Dünya'nın Gazze'deki durumu endişeyle takip ettiğini belirten Rutte, "(Netanyahu'ya) Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Gazze'de acil olarak su, gıda, yakıt ve tıbbi yardıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rutte, "Bu aynı zamanda dünyanın İsrail'i desteklemeye devam etmesi için de gerekli. Geniş çaplı yardıma izin vermenin en iyi yolu çatışmalara insani ara verilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- İtidal çağrısı

Netanyahu ile yardımların deniz yoluyla Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaştırılması olasılığını da görüştüklerini aktaran Rutte, Hamas tarafından alıkonulan rehineler ve bölgede mahsur kalan yabancıların da güvenli şekilde sevdiklerine ulaşması gerektiğini ifade etti.

Rutte, "Bölgesel tırmanışın önlenmesi ve masum sivillerin ölümünden mümkün olduğunca kaçınabilmek için askeri harekatta itidal gereklidir. Bu durum (İsrail'in) meşru müdafaa hakkını ortadan kaldırmaz ancak İsrail'in de orantılı hareket ettiğini göstermesi gerekmektedir." dedi.

- İki devletli çözüm

Rutte, Netanyahu ile Filistinlilerin durumunu görüştüklerini, "Güvenli bir İsrail'in yanında kendilerine ait güvenli bir devlet. Özellikle bu karanlık dönemde, bu konudaki konuşmayı yeniden başlatma fırsatını yakalamaya çalışmalıyız." dediğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de Gazze'deki insani duruma ilişkin görüştüklerini belirten Rutte, "Bağımsız bir Filistin devletiyle güvenli bir İsrail arasında kalıcı barışı hedefleyen savaş sonrası siyasi süreç hakkında şimdiden düşünmeye başlamanın önemi" konusunda İngiliz mevkidaşıyla hemfikir olduklarını kaydetti.

Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hafta başında yaptıkları konuşmada da iki devletli bir çözüme yönelik süreci değerlendirdiklerini ifade etti.

- Gazze'ye yardımların hızlandırılması

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak ve Rutte'nin, Gazze'ye yardımların hızlandırılmasını sağlayacak seçenekleri, Gazze'deki İngiliz ve Hollanda vatandaşlarının desteklenmesi ve rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmelerinin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldıkları belirtildi.

Uluslararası insancıl hukukun sürdürülmesi ve Gazze'deki sivillerin korunmasının hayati önemi konusunda Sunak ve Rutte'nin mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, iki liderin, bölgeye daha fazla zarar verici ve istikrarı bozucu tırmanıştan kaçınmanın önemini ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "(Sunak ve Rutte) Çatışmaya barışcıl bir çözüm ve iki devletli bir çözüme yönelik süreci yeniden canlandırmanın önemini ele aldılar." ifadesi kullanıldı.