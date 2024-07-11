Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununa ilişkin raporunu dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Holguin’in, Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline ilişkin raporunun Guterres’in elinde olduğunu yazdı. Gazete, Guterres’in Güvenlik Konseyi'yle birlikte BM’nin Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarına karar vereceğini ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın bugün kapalı gerçekleştirilecek bir toplantıda BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceğini anımsattı.

-Miçotakis-Guterres görüşmesi

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini yazan gazete, görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorunu ve Holguin’in çalışmasının yanı sıra Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi'nin daimî olmayan üye pozisyonunu üstlenmesi konusunun da bulunacağını belirtti.

Gazete, Miçotakis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak uluslararası örgütün, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla belirlenen çerçevede kalması gerektiğine vurgu yapacağı kaydedildi.