Rum medyası hafta başında Ada’ya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın hafta içerisinde gerçekleştirdiği temaslarda kendisine “sadece sivil toplumdan işittiklerinin cesaret verdiğine”, sivil toplumla temaslarını Ada’dan ayrılacağı yarına kadar sürdüreceğine dikkat çekti .

Fileleftheros “Gözler Ankara’da” başlıklı haberinde Holguin’in Ankara ziyaretinin ve orada Türk yetkililerle yapacağı temasların Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin süreci açısından “belirleyici ve barometre olacağını” yazdı.

-“Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceği merak konusu”

Gazete Holguin’in Ankara’ya pazartesi günü gideceğini, bir dizi temasta bulunacağını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le de görüşeceği Atina, Josep Borrell’le de görüşeceği Brüksel ve Londra görüşmelerinin de önemli görüldüğüne işaret etti.

İlk görüşmelerini Salı günü yaptığı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le dün ikinci kez görüşen, dün akşam da eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile onuruna verdiği yemekte bir araya gelen Holguin’in Tatar, Hirstodulidis ve Ada’daki yerel unsurlarla görüşmelerinde bir sonraki adımı atmak üzere Mart ayı başında Ada’ya dönmek niyetinde olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre Holguin’i, şu ana kadar yaptığı temaslar içerisinde, sivil toplumdan işittiklerinin cesaretlendirdi. Dün Tatar ve Hristodulidis ile yaptığı görüşmeler sonrasında basına yaptığı açıklamada sivil toplumdan işittiklerinin kendisini çok cesaretlendirdiğini, insanların duygu ve isteklerini öğrenmeye önem verdiğini söyledi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Hirstodulidis’in, dünkü görüşmelerinde Holguin’le, sivil toplum ile yaptığı temasları görüşme ve çok yapıtı yapıcı bir diyalogda görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduğunu söyledi. Letimbiotis “Başkan Sayın Holguin’in müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlama ön şartlarının oluşması için harcadığı çabaları çok takdir ediyor. Sayın Holguin’in, yapacağı temasların ardından Kıbrıs’a yapacağı bir sonraki ziyareti bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin ilgili sorusu üzerine Holguin’in Ankara’da kimlerle görüşeceğini BM’nin açıklaması gereke bir şey olduğunu söyleyen Letimbiotis, Rum Yönetiminin, Holguin ile görüştükten sonra daha mı iyimser olduğu sorusuna karşılık bu ilk görüşmelerinin Ada’da keşif/öğrenme görüşmeleri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ankara, Atina ve Brüksel’de önemli görüşmeler yapacak ve Kıbrıs’a dönüşünü bekliyoruz. O zaman artık müzakerelerin yeniden başlaması için bundan sonra atılacak adımlar görüşülecek.”

-“Holguin çok doğru yolda”

Haravgi “Başkan: Kişisel Temsilci Çok Doğru Yolda… Holguin Mesajlarını Yunanistan’a, Türkiye’ye, İngiltere’ye, Brüksel’e ve ABD’ye Götürecek” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Holguin ile görüşmelerini değerlendirirken “Sayın Holguin ile görüşmelerimiz özlü. Usul konularına, öz konularına, anlaşmazlık olan konulara ve bunların nasıl göğüslenebileceğine dokunuyoruz. Görüşmeler özlü, çok özlü” dediğini yazdı.

Habere göre, dün akşam Limasol’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Hristodulidis “Öze dair konuları görüştük, kişisel temsilcinin çok iyi bir yolda olduğunu ve yegane hedef olan: müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması hedefine yardımcı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

-“Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Brüksel ve ABD’ye Hristodulidis’ten mesajlar götürecek”

Hristodulidis Holguin’in Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Brüksel ve ABD’ye yapacağı seyahatlerde kendisinden (Hristodulidis) mesaj götürüp götürmeyeceği sorusuna olumlu cevap verdi “Gerçekten mesaj götürecek. Görüşmeler yapıldı, görüşmelerimiz nezaket görüşmesi değildi” ifadesini kullandı.

Politis “Vaatlere değil Öze Yoğunlaşmayı İstiyor ve Hedefliyor… BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Kıbrıs’taki İlk Temas Turunu Tamamlıyor, Ankara ve Atina’ya Gidiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Holguin’in, iki tarafı iletişim yörüngesine getirebilmek hedefiyle her zorluğu göğüslemekte kararlı göründüğünü yazdı. Diplomatik bir kaynağın, Holguin’in tamamen zorlukların bilincinde olmasına rağmen vaatlere değil yalnızca öze odaklanmaya hazır göründüğü değerlendirmesini aktardı.

Alithia haberi “Liderlerle Görüştü Sivil Toplumdan Cesaretlendi… Ada’dan Ayrılacağı Yarına Kadar Sivil Toplum İle Temaslarını Sürdürecek” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Hükümet, Daha Fazlası İçin Holguin’in Dönüşünü Bekliyor… Başkan, Temsilcinin Çabalarını Çok Takdir Ediyor” başlığını kullandı.