Baf’a bağlı Hloraka köyünde ağustos ayında, mültecileri protesto etmek için düzenlenen eylemde çıkan olaylar çerçevesinde tutuklanan 47 yaşındaki Suriyeliye 8 ay hapis cezası verildi.

Alithia gazetesi, şahsın dün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve şiddet uygulama ve teşvik etme ile ceza gerektiren suç işleme gerekçeleriyle 8 aylık hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Limasol’da 1 Eylül’de mülteci sorununu protesto etmek için düzenlenen eylemde çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 13 kişinin dün, yeniden Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve davanın 22 Kasım’a ertelendiğini kaydetti.