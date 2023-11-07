Baf’a bağlı Hloraka köyünde ağustos ayında, mültecileri protesto etmek için düzenlenen eylemde çıkan olaylar çerçevesinde tutuklanan 47 yaşındaki Suriyeliye 8 ay hapis cezası verildi.

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Alithia gazetesi, şahsın dün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve şiddet uygulama ve teşvik etme ile ceza gerektiren suç işleme gerekçeleriyle 8 aylık hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Limasol’da 1 Eylül’de mülteci sorununu protesto etmek için düzenlenen eylemde çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 13 kişinin dün, yeniden Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve davanın 22 Kasım’a ertelendiğini kaydetti.