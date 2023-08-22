Baf’ın “Hloraka” bölgesinde bulunan ve mültecilerin ikamet ettikleri “Ayios Nikolaos” sitesinin boşaltılması kararlaştırıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun, “Hloraka” semtindeki “Ayios Nikolaos” sitesinin boşaltılması ve burada kalan mültecilerin statülerine göre eyleme geçilmesi kararını aldıklarını yazdı.

Söz konusu sitede kalan yabancı uyruklu mültecilerin bölgede sürekli huzursuzluk çıkarması ve diğer bazı sebeplerden ötürü sitenin boşaltılması kararı alındığını aktaran gazete, Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet izni olmayanların “Kofinu” (Köfünye-Geçitkale) mülteci kampına gönderilmelerine karar verildiğini de vurguladı.

Habere göre, söz konusu kampa gönderilenlerden siyasi iltica başvurusunda bulunanların başvurularının hemen işleme alınması, isteyen mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi, ikamet izni olanlara ise yeni ikametgah bulunması da karara bağlandı.