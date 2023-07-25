Yeniboğaziçi Belediyesine bağlı Şehitler köyünde her yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını giderebilmek adına Yeniboğaziçi Belediyesi ve Su Dairesi işbirliğinde bulundu.

Su Dairesi ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından ortak çalışmada sona yaklaşıldı .

Akova Deposu'nun bulunduğu yeri Başkan Katip Demir ziyaret ederek çalışmaları yakından gözlemledi.

Demir ziyaretinin sonunda Su işleri Dairesine, sıcaklar altında gece gündüz çalışan belediye ekiplerine ve diğer ekiplere teşekkür etti.

HABER: ERGÜN YAHAT