Yeniboğaziçi Belediyesine bağlı Şehitler köyünde her yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını giderebilmek adına  Yeniboğaziçi Belediyesi ve Su Dairesi işbirliğinde bulundu.

Su Dairesi ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından  ortak çalışmada  sona yaklaşıldı . 

Akova Deposu'nun bulunduğu yeri Başkan Katip Demir ziyaret ederek çalışmaları yakından gözlemledi.

Demir ziyaretinin sonunda  Su işleri Dairesine,  sıcaklar altında gece gündüz çalışan belediye ekiplerine ve diğer ekiplere teşekkür etti.

HABER: ERGÜN YAHAT

Üreticiler cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek Üreticiler cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek