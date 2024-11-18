Hizbullah, İsrail'in öldürüldüğünü açıkladığı Hizbullah Sözcüsü Afif için taziye mesajı yayınladı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, "Hizbullah’ın Medya Sorumlusu Muhammed Afif en-Nebulsi’yi, en seçkin direnişçi kardeşleriyle Siyonist düşmanın düzenlediği alçakça saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Afif, direnişin sesi ve medya cephesindeki mücadelenin temel taşlarından biriydi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afif’in "cesur ve kararlı duruşuyla İsrail’in medya propagandasına karşı direnişin sesini duyurmayı ve direnişin duruşunu ve sahada yaşananları açıkça ortaya koymayı başardığı" belirtildi.

İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in öldüğü belirtilmişti.

Hamas da, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif'in öldürülmesini kınadı.

Hamas, yayımladığı taziye mesajında, söz konusu saldırıyı insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Mesajda, "Siyonist düşmanın bu alçakça suçu işlemesini şiddetle kınıyoruz. Siyasi bir medya şahsiyetinin öldürülmesi, direnişin sesini susturmayacak.” ifadeleri kullandı.