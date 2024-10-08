Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri ve askerlerin yoğunlaştığı bölgelere roket atışı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan sınırına yakın El-Merc bölgesi civarında İsrail askerlerinin toplandığı alana roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Dişun beldesinde İsrail ordusuna ait topçu mevzisine de roket atıldığının kaydedildiği açıklamada, Delton kasabasındaki İsrail topçu mevzisinin de hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek, Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in barbar işgallerine yanıt olarak" geldiği belirtildi.

- ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.