Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada, yaralıların Lübnan’ın çeşitli bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucu ülke genelinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.