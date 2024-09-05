(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan,Devrim Aker ve Erol Kurtdağ bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ, Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan’ın 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi. Polis, zanlılardan ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti. Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis memuru, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın da 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, 4 zanlının 29 Ağustos’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını, tümü hakkında 8 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde de birçok kamera görüntüsü incelediklerini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, kişi başı 35’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları ve2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.