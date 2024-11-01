(Kamalı Haber) Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hint Keneviri, Kokain, MDMA Tasarruf” suçlarından tutuklanan Şahin Döver ile Oğuzhan Baha Karabulut bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Adnan Kardeşler, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18.10.2024 tarihinde, 14:30 - 22:44 saatleri arasında Girne’de Ateş sokaktaki bir sitede sakin Oğuzhan Baha Karabulut’un huzurunda ikametgahının dış kısmında bulunan depo içerisinde ve adına kayıtlı bulunan MB701 plakalı araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında Hint Keneviri, toplamda 15 adet tam 1 adet yarım MDMA içerdiğine inanılan hap, 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17.300 TL, 2598 Amerikan Doları, 80 İngiliz Sterlini ve 20 euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan ileri soruşturma neticesinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Şahin Döver’in de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 4 kez mahkemeye çıkarılarak,14 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize ve sarılı olduğu paketlerle terazilerin parmak izi incelemesine gönderildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlılardan Karabulut'un öğrenci, Döver'in ülkede kacak yaşam sürdüğünü, işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.