Hindistan'ın güneyinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle eğitime ve devlet dairelerindeki çalışmaya ara verildi.

Hindistan'ın güney bölgelerinde aşırı yağışlar etkili oldu.

Yağışların yol açtığı seller nedeniyle okullarda ve üniversitelerde eğitime, devlet dairelerinde ise çalışmaya ara verildi.

Sellerin etkisini en çok gösterdiği ve ülkenin teknoloji merkezleri olarak bilinen Karnataka eyaletinin Bengaluru kenti ve Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde ise elektrik kesintileri yaşandı, bazı uçuşlar iptal edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgarların bölgede yarına kadar etkisini göstermesinin beklendiği bildirildi.