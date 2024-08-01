Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 167'ye çıktığı belirtildi.

Press Trust of India haber ajansına göre, yetkililer, Wayanad bölgesinde dün yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 167'ye çıktığını, 200'ü aşkın yaralı olduğunu belirten yetkililer, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yas ilan edilen Kerala eyaletinde, sağanak nedeniyle bugün bölgedeki eğitim kurumlarının kapalı olacağını açıklanmıştı.

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge da Wayanad'daki toprak kaymalarını "ulusal felaket" olarak nitelendirmişti.

Kerala'da dün şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi zarar görmüştü. Afetten etkilenen Mundakkai ve Chooralmala köyündeki yüzlerce ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım, yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." ifadesini kullanmıştı.