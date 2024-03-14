Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve çoğunluğunu Kıbrıs bitkilerinin oluşturduğu Hikmet Uluçam bahçe sergisinin 9’uncusu, 16 Mart Cumartesi saat 14.00'te halkın ziyaretine açılıyor.

Sergi 14 Nisan'a kadar pazartesi ve perşembe günleri haricinde her gün saat 10.00'dan 17.00'ye kadar gezilebilecek.

Hikmet Uluçam, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, sayıları ve çeşitleri katlanarak çoğalan Kıbrıs çiçeklerine her yıl yenilerinin eklendiğini belirtti.

Uluçam, “Sanat galerimizde yer alan bu yılki sergi konumuz ise, yirmi yıl önce analog fotoğraf makinesi kullanarak negatif filmler üzerine çektiğim nü ve bitkilerin çekim sırasında üst üste (super in pose) bindirilmesinden oluşan, ismini 'Nütura' verdiğim fotoğraflardan oluşmaktadır” dedi.

Sanatçı, grafik tasarımcısı ve eğitimci Hikmet Uluçam, 30 yılı aşkın süredir yetiştirdiği, soyu tükenme tehlikesi altında olan bitki ve ağaçların yer aldığı botanik bahçesi, Lapta’da bulunuyor.

Uluçam’ın bahçesindeki çiçek ve bitkiler arasında, siklamen, Medoş Lalesi, silene, Hilarion lahanası, Arabis Cypria, kırmızı alıç, Kıbrıs akçe ağacı ile tesbih ağacı yer alıyor.