HEZİMET UBP’NİN DEĞİL, ALİ BAŞMAN’ın HEZİMETİ OLACAK!…

UBP tabanından duyurmamızı istedikleri mesaj : “UBP’ye bu hezimeti yaşatanlar bunun vebalinin altından kalkamayacak. Bunun hesabını UBP tabanı süratle soracaktır. UBP seçmenini kumarhane sahiplerine mahkum edenler bunun hesabını sandıkta verecektir.”

Seçimlerde iddialı duruşu kalmayan Ali Başman, kaybedeceğinin belirtilerine dayalı gerginlikle gezdiği köylerde moral çöküntüsünü yüz ifadeleriyle artık gizleyemiyor.

HASPOLAT’TA KİMSE KARŞILAMADI

Önceki gün 2000 küsur oya sahip Ulusal Birlik Partisinin kalelerinden Haspolat köyünde vatandaşların protesto etmesiyle kendi kendilerine yanlarına götürdükleri yaklaşık 20 kişiyle köy toplantısı yapan Ali Başman’ın yüzündeki gerginliği Facebook’ta paylaştıkları fotolarda maalesef gizleyemedi….

Daha henüz 6 ay önce yapılan yerel seçimlerdeki genel hezimetin yanında özellikle Lefkoşa’da %22 oy alarak üçüncü gelinmesinin ardından bu sefer Ali Başman’ın bunun da altına oy alarak DP ve CTP’nin ardından yine üçüncü gelme durumu siyasi kulislerde bolca konuşulmaya başlandı.

HEZİMET UBP’NİN DEĞİL ALİ BAŞMAN’A OLAN TEPKİNİN SONUCU

Siyasi kulislerde konuşan UBP Milletvekilleri ile yöneticileri seçimlerde yaşanacak hezimetin sebebinin UBP kadroları değil Mevcut UBP yönetimiyle Ali Başman’a yönelik tepkinin olduğunu söylüyorlar.

KUMARHANE SAHİBİ OLMASI BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı ALİ BAŞMAN’ın bazı kumarhanelere ortak oluşu ise halk arasında büyük tepkilere neden olarak Ulusal Birlik Partisinin Milletvekilliği seçimlerinde ilk kez 3. Parti olmasına sebep olacağını ve geçtiğimiz Genel seçimlerde aldığı oy oranının ancak yarısı kadar oy almasına sebep olacağını söyleyen UBP içerisindeki kaynaklar bunun hesabının seçimden hemen sonra sorulması gerektiğini söylemeye başladılar.

İşte UBP köy ziyaretlerinden Haspolattaki ziyaret sonrası sosyal medyada paylaşılan fotolardan birkaçı …..