Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarında kadınlar, çocuklar ve sivillerin hedef alındığını belirtti.

Hevramani, X sosyal medya hesabından Erbil'de dün gece birçok noktaya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu korkakça şiddet eylemi insanlığa karşı büyük bir ihlal ve inkar edilemez bir suçtur." ifadelerine kullanan Hevramani, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun bu "gerekçesiz suça" karşı net bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Hevramani, "İran güçlerinin Erbil'e saldırısındaki kurbanlar kadınlar, çocuklar ve sivillerdi." ifadelerine yer verdi.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırılarda Iraklı iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki bebeğinin de hayatını kaybedenler arasında yer aldığı belirtilmişti.