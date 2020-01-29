Herşey Bize Müstehak

Bu ülkede herşey bir atımlık.
Herşey yeni merak ile başlıyor.
Herkes ortalarda bir dolanıyor.
Sonra...
Sonrası boş.
Herkes evine dönüyor.
Dedikodu yapmaya devam ediyor.
Ülkeden, siyasetçiden şikayetini yapıyor.
Ve yine herşey aynı minval.
Yine mutsuz ve yine huzursuz.
Ve yine kendimiz dışında herkes suçlu.
*****
Elbette bu iş böyle gitmez.
Gitmiyor da zaten.
Tıpkı Pazartesi günkü eylem gibi.
Yol yoksa seyrüsefer da yok eylemi bahsettiğim.
Yeni merak 30 bine yakın üye olacak.
İlk nümayişte 3000 kişi olacak.
Ama Pazartesi gecesi sadece 300 kişi.
Bunu anlamak mümkün mü?
Bunu algılamak mümkün mü?
Elbette ki değil.
Kıbrıslı'nın maymun iştahlılığı bilinen birşey.
Ancak toplumsal konulara duyarsızlık başka birşey.
Velakin bunun adı bu kadar basit olmamalı.
Ve hatta bunun bir bedeli de olmalı.
Bu bedel de günü saati gelince ödenmeli.
****
Ki zaten ödüyoruz.
Yol istiyoruz yapmıyorlar.
Yolsuzluk engellensin diyoruz daha çok yapıyorlar.
Hastane diyoruz sallamıyorlar.
Eğitim çöktü diyoruz umursamıyorlar.
Ama işin gerçeği maalesef bunu hak ettiğimiz.
Elimizle yaptık başımıza çekiyoruz.
Ve açıkçası herşey müstehakımız.
Herşeye moda gözü ile bakarsak sonumuz bu.
Herşeyi amaan boşver dersek varacağımız yer bu.
Yani kısacası hakettiğimizi yaşıyoruz.
Bilmem farkında mıyız?