Çiğdem Dürüst

İki ay önce, bir kavga bir patırtı.
Seçim Ağustos 2021 mi, Şubat 2022 mi yoksa Nisan 2022’de mi olsun?
Anlaşamadılar!
Sonra iktidar bir Ad-Hoc komite kurulsun, komite seçim tarihine karar versin dedi. Ancak komite iktidar tarafından organize edilsin, yarısından bir fazla sayıdaki üyesi iktidardan olsun deyince kızılca kıyamet koptu!
Bu yasal mı, değil mi, iç tüzüğe uyumlu mu değil mi çatışması çıktı.
An be an izledik. Neyi mi? Görmemizi duymamızı istediklerini…
Sonra, bir de baktık ki, muhalefet mahkemeye başvurdu!
Mahkeme sürecini takibe alalım bari dedik!
Bu süreçte ben tek bir şey söyledim: “Seçimle ilgili yapılan önerilerde muhalefet, seçimden korkmadığı mesajı ile iktidara göz dağı halka cesaret gösterisi yapıyor, iktidar da daha pes etmediğini, yürünecek yollarının bitmediğini anlayalım diye uğraşırken kendi iç dizaynı için zaman kazanıyor!”
Birkaç kez mahkemede taraflar bir araya geldikten sonra da karşılıklı uzlaşarak Eylül’de yeniden mahkemede bir araya gelmeyi kabul etmişler!
Ey ahali!
Ağustos 2021’de seçim olmasını salık veren biri Eylül 2021’e mahkeme günü hususunda nasıl uzlaşır?
Tek yanıtı olabilir bunun: Tam da düşündüğümüz gibi hiç kimsenin seçim falan istediği zaten yok!
Hem zaten biz de istemiyoruz seçim biliyorsunuz değil mi?
Dahası, kuvvetle muhtemeldir ki, bir UBP Kurultay’nın da gerçekleşme olasılığı giderek zayıflıyor.
Vaktin birinde UBP Başkanı olması garantilenmiş Faiz Sucuoğlu köy köy, kasaba kasaba boşuna geziyor olabilir anlayacağınız!
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Olmaz demeyin. Bunlar olabilecek ve son derece de gerçek olan, fısıltı gazeteciliği ile nabız yokladıktan sonra hayata geçirilen gerçekler.
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Dava neden dosyalanmıştı sahi?
Göstermelik olarak yapılan politik söylemlere bir yenisinin daha eklendiğini resmi olarak görmüş olduk.
Bize yepyeni tartışılacak mevzular açıldı.
Böylece boş kalıp da canımız sıkılmasın diye uğraşıyorlar besbelli.
Ne söyledikleri ve nasıl söyledikleri ile ilgilenip ne yaptıkları ile ilgilenemeyelim diye aklımızı meşgul ediyorlar…
Ve sonuç ortada işte…
Memleketin bugüne nasıl geldiği ve bugünden sonrasını nasıl tasarladıklarını da tam olarak bu şekilde anlamış oluyoruz…
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Bence seçimi de kurultayı da boş verin.
Olağan tarihine kadar siyasi onurlarınızı kurtarmak ve halkı içine düştükleri umutsuzluktan kurtaracak planlamalarınızı yapın. İşte önünüzde koskoca bir 3 ay var. Haziran, Temmuz ve Ağustos boyunca planlamanızı yapıp, 2022 boyunca ilk kez dosdoğru ve tartışma yaratmayacak gerçeklerle politik yaşamlarınızı sürdürün.
Hem siz kuşlar kadar hafifleyin, hem de bizler ne istediğimizi anlamaya çalışalım ve ne istediğimizi aklı selim düşünerek bizler de size yol gösterelim
Devletten aldığınız maaşlarınızı da hakkedersiniz belki o zaman…
Dr. Çiğdem DÜRÜST