HER BELEDİYEDE OLMASI GEREKEN MECLİS ÜYESİ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi CTP meclis üyesi İsmail Gürsoy belediyeye bağlı beldelerde kendisine gelen şikayetlerde başkan Katip Demir'i arayıp gerekli müdahaleleri yaptırıyor.

Son günlerde Mormenekşe köyünde bazı bölgelerde yaşanan su sıkıntısına bugün su birimi sorumlusu Cumali Dalka ile tespit yapıp yapılan kazılar sonrasında birçok yerde eski borularının tıkalı olduğu ortaya çıktı.

Meclis üyesi İsmail Gürsoy halk bizi hizmet vermek için seçti su birimi sorumlusu Cumali Dalkayı'da tebrik ederim her bölgeye yetişmeye çalışıyor.

Su biriminin Mormenekşe'deki tıkalı olan borulara müdahalesi sürüyor.

Gürsoy'un ilgisi vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.