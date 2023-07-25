Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 24-25 Temmuz’da Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde “Emzirme Danışmanlığı” konusunda eğitim düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hemşirelere eğitimleri Emzirme Danışmanı Emine Özlüses tarafından veridi.

Eğitime katılan 10 belediyeden 13 hemşireye belgeleri Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından verildi.

Altuğra, yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı olarak yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde güçlerini birleştirerek çalışmayı kendilerine ilke edindiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bazı belediyelerle protokol imzaladıklarını kaydeden Altuğra, çalışma yelpazesini diğer belediyelerle de imzalayacakları protokollerle genişletme hedefinde olduklarını belirtti.

Hemşirelerin emzirme eğitimini tamamladığını belirten Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak evde sağlık hizmetini desteklediklerini de belirtti.

Altuğra, “Yerinde sağlık hizmetini daha güçlü verebilmek adına biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Sadece emzirme alanında verdiğimiz hizmetler değil ihtiyaç duyan ailelere hekimimiz ve hemşiremiz ile temel sağlık hizmetleri dairesine bağlı hekim ve hemşiremizle mobil sağlık aracımızla eve gönderdiğimiz sağlık emekçilerimiz ile birlikte evde hizmeti de destekliyoruz ve bu hizmetimiz canlı olarak her geçen gün daha da güçlenerek devam etmektedir” dedi.

Altuğra, özellikle 65 yaş üstü yaşlılara kendi evlerinde alacakları sağlık hizmetini desteklemek adına protokoller imzaladıklarını da belirtti.