Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelik eğitimi veren üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla yaptıkları toplantıda, fakültelerle eğitsel ve sosyal faaliyetlerde iş birliği içinde olma, bilgi paylaşımı, dayanışma ve “Öğrenci Temsilciler Komitesi” kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, ülkede hemşirelik mesleğinin kalite ve standartlarını daha yukarıya taşıyabilmek için hemşire yetiştiren üniversitelerle iş birliği içinde olmanın son derece gerekli olduğu belirtildi.

Ülkede hemşire yetiştiren üniversitelerin yönetimlerinde söz sahibi olan hemşirelik fakültesi dekan ve hemşirelik bölüm başkanı meslektaşlarla birlik binasında bir araya geldiklerini kaydeden Özgöçmen, "İlk olma özelliğine sahip toplantının hem meslek için hem de ülke için yarar sağlayacağının şüphesiz olduğunu" belirtti.

Özgöçmen'in açıklamasına göre toplantıya, Birlik As Başkanı Ali Bolat, Birlik Eğitim Birimi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci, Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Eker, Girne Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hazel Şahin Tarım, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Uzm. Hemşire Dilek Özçelik katıldı.