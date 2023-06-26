Hemşire ve ebeler, uyarı grevinde

KTHES’ye üye ebe ve hemşireler, Kurban Bayramı’nda ek mesaiye kalmayacak

Hemşire ve ebelerin örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle bugün ve yarın 4 saatlik uyarı grevi yapacak. Sendikaya üye ebe ve hemşireler, Kurban Bayramı’nda ek mesaiye de kalmayacak

Sendika, grev ve eylemlerle ilgili bugün saat 10.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapacak.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, tüm hastanelerde ve tüm birimlerde bugün ve yarın 08.00-12.00 saatleri arasında grev yapacaklarını, 4 günlük Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacaklarını duyurmuştu.

Özgöçmen, kamu çalışanlarına arife gününün idari tatil verildiğini ancak vardiya usulüyle çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme getirilmediğini, kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığını belirtmişti.

(RÇ/YIL)